Ansaldo Energia: Rsu, grazie Genova per il sostegno

(ANSA) - GENOVA, 18 OTT - "I lavoratori e le lavoratrici di Ansaldo Energia ringraziano la città di Genova. Nei giorni di lotta che abbiamo dovuto affrontare per difendere migliaia di posti lavoro e una delle fabbriche simbolo dell'industria del nostro paese, non ci siamo mai sentiti soli". Lo scrivono in una nota le Rsu dell'azienda che aggiungono: "Non dimenticheremo mai i lavoratori della Fincantieri scesi in sciopero con noi, i delegati di tutte le altre fabbriche e categorie sempre presenti ai nostri cortei, i commercianti di Sampierdarena che in segno di solidarietà hanno abbassato le saracinesche, la Curia genovese con Don Molinari sempre vicino. E non dimenticheremo mai tutti i cittadini che dalle loro finestre e balconi ci applaudivano e sostenevano. E' stata una lotta di tutta la città e a tutta la città va il nostro caloroso ringraziamento", si legge ancora nel volantino. (ANSA).