Topo in pronto soccorso, era animale domestico di un'utente

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 OTT - Il topo fotografato la scorsa settimana all'interno della sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia apparteneva a una paziente. Lo rende noto l'Asl 5 Spezzino a seguito di verifiche svolte dopo la segnalazione, avvenuta via social, che aveva spinto l'azienda a effettuare una derattizzazione d'emergenza nei locali al piano terreno del nosocomio. Il roditore addomesticato è stato introdotto durante un turno notturno da una ragazza, residente nella provincia spezzina, che lo tiene come animale di compagnia, e poi fotografato nei pressi della porta che dà accesso alla zona dedicata al triage senza che nessuno dei sanitari se ne accorgesse. La foto, condivisa successivamente in rete, è diventata virale sui social in pochi giorni fino a muovere un'indagine della stessa azienda sanitaria tesa a verificare eventuali criticità igienico-sanitarie.

Accertata la violazione, l'Asl5 Spezzino fa sapere di non voler intraprendere azioni nei confronti dell'utente. (ANSA).