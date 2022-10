Sfonda porta della ex ed entra in casa, arrestato

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - La polizia ha arrestato un uomo di 42 anni che venerdì sera ha sfondato la porta dell'appartamento della sua ex fidanzata. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Centro, la donna ha chiamato la centrale operativa spiegando che il suo ex era riuscito a entrare in casa dopo avere danneggiato la porta. L'uomo, poco prima, aveva suonato il campanello ma visto che la ex si era rifiutata di aprirgli, ha iniziato a insultarla e a prendere a calci e pugni la porta fino ad aprire un buco abbastanza grande da riuscire ad introdursi in casa. Una volta dentro ha lanciato contro la donna uno zaino e altri oggetti, senza riuscire a colpirla, per poi uscire dallo stesso varco da cui era entrato. Gli agenti hanno intercettato l'uomo all'entrata del portone e lo hanno accompagnato in Questura. La vittima, che lo aveva denunciato nei giorni scorsi ai carabinieri, ha spiegato di essere molto impaurita dai suoi comportamenti violenti, tanto da dover evitare la zona di Voltri per paura di incontrarlo. (ANSA).