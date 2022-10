Inseguì e minaccio Bassetti sotto casa, condannato no vax

(ANSA) - GENOVA, 17 OTT - E' stato condannato, con decreto penale, a una multa di 750 euro il no vax di 46 anni che ad agosto 2021 aveva inseguito e minacciato l'infettivologo dell'Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti.

L'uomo, che era stato denunciato dalla polizia per minacce, aveva incontrato il professore per strada e lo aveva iniziato a inseguire riprendendolo col telefonino e urlandogli: "Ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare".

Altri due no vax sono stati condannati, invece, a tre mila euro e a 1.200 euro per le minacce sempre rivolte a Bassetti via social o sul telefono.

A luglio era stato rinviato a giudizio un ultrà dello Spezia perché da settembre a dicembre dell'anno scorso aveva mandato messaggi su WhatsApp e video a Bassetti. "Giù le mani dai bambini.. Sempre se tenete alla vostra vita... Siamo pronti a tutto, occhio" e, ancora, "Corrotto", "Ti aspetto".

Lo scorso autunno erano finiti nel mirino dei No vax oltre a Bassetti, assistito dall'avvocato Rachele De Stefanis, altri virologi, politici e giornalisti i cui numeri erano stati pubblicati su Telegram. A novembre la procura genovese aveva indagato 36 persone per stalking di gruppo e minacce. (ANSA).