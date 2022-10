Influenza: iniziata vaccinazione in Liguria, 2.140 prenotati

(ANSA) - GENOVA, 17 OTT - E' iniziata stamani la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Liguria. Sono 2.140 le persone che si sono già prenotate da venerdì scorso, di cui 1.140 nell'Asl 3 genovese, mentre sono stati prenotati 578 'doppi' vaccini anti influenza e anti covid in Liguria, di cui 288 nell'Asl 3. Lo spiega l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola durante un sopralluogo al centro vaccinale presso la Sala Chiamata del porto di Genova.

"Invito veramente tutta la popolazione ligure a partecipare alla campagna antinfluenzale così come alla quarta dose di vaccino anti covid, - sottolinea l'assessore - quest'anno la vaccinazione anti influenza è ancora più importante perché abbiamo una popolazione più suscettibile ed è qualche anno che non incontriamo il virus dell'influenza visto che siamo stati un po' lontani tra mascherine e lockdown, oggi perdendo tutti i meccanismi che ci hanno protetto dal covid potremmo veicolare maggiormente il virus dell'influenza". (ANSA).