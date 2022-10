Calcio: Ferrero allo stadio, contestato lascia scortato da Digos

L'ex presidente della Sampdoria Ferrero è andato allo stadio Ferraris durante Sampdoria-Roma ma è stato contestato dai tifosi ed è stato costretto a lasciare la tribuna scortato da uomini della Digos. E' accaduto durante l'intervallo della partita quando alcuni tifosi lo hanno riconosciuto mentre mangiava in uno dei box a pagamento. Dalla Gradinata Sud si sono mossi una cinquantina di persone che hanno cercato di avvicinarlo ma un cordone di polizia li ha trattenuti fino all'arrivo della Digos. Non è chiaro se sia stato portato fuori dallo stadio o se sia ancora all' interno. (ANSA).