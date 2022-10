Un morto e 2 feriti in A10: giallo sul conducente in fuga

(ANSA) - SANREMO, 16 OTT - E' giallo in provincia di Imperia dopo la scomparsa dell'automobilista che la scorsa notte alla guida di una Bmw X5, all'interno della galleria San Bartolomeo dell'A10, si è schiantato contro un camion, in un tratto a doppio senso di marcia, tra i caselli di Sanremo e Taggia (direzione Genova). Nell'impatto è morto un moldavo di 56 anni, abitante a Imperia, che si trovava sul sedile posteriore, mentre è rimasta gravemente ferita una donna che viaggiava al suo fianco.

Del conducente si sono perse le tracce. Gli agenti della polizia stradale stanno cercando di capire, dai filmati delle telecamere dell'autostrada e da alcune testimonianze, che fine possa aver fatto l'uomo.

La prima ipotesi presa in considerazione è stata che l'uomo sotto choc e ferito abbia vagato lungo l'autostrada e sia stato poi soccorso da qualcuno. Non avendo trovato però tracce negli ospedali si è ipotizzato che dopo lo schianto abbia chiamato qualcuno per farsi venire a prendere e uscire in fretta dall'autostrada. Non viene escluso che una volta fuori dalla galleria possa avere scavalcato il guardrail per dileguarsi tra la vegetazione. Fuori dal tunnel c'è anche un viadotto ma a quanto sembra non è stato trovato nei pressi del dirupo sottostante. Un aiuto a ricostruire l'accaduto potrà arrivare dalla testimonianza della donna sopravvissuta al fronte schianto, quando sarà in grado di essere ascoltata. (ANSA).