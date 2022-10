Operatori turistici visitano porto Genova e golfo Tigullio

Il secondo giorno della 10^ edizione della Borsa Internazionale del Turismo Culturale è iniziato con un giro del porto dal mare per i presidenti delle 19 Camere di Commercio del Network Mirabilia. I buyer hanno invece visitato l'Acquario di Genova. Entrambi i gruppi proseguiranno nel primo pomeriggio con la visita del Tigullio.

Nel frattempo, spiegano gli organizzatori in una nota, sono arrivati a Genova anche i 46 "Buyer" di food provenienti da Canada (6), Finlandia (1), Francia (6), Germania (8), Giappone (2), Olanda (3), Norvegia (1), Spagna (1), Stati Uniti (8), Svezia (5), Svizzera (1), e dall'Italia (105), che daranno il via, assieme ai 108 seller alla Borsa Food & Drink, incontri specializzati fra imprese agroalimentari dei territori rappresentati e "buyers food & beverage" presso il Palazzo della Borsa Valori. Le aziende di food si uniscono quindi ai 45 buyer turistici da tutto il mondo e ai 90 seller italiani provenienti dai territori del network Mirabilia giunti ieri sotto la Lanterna per partecipare alla 10^ Borsa Internazionale del Turismo Culturale che aprirà ufficialmente lunedì 17 ottobre.

"Le Borse, negli anni, hanno visto migliaia di operatori - commenta Angelo Tortorelli presidente dell'Associazione Mirabilia Network - e centinaia di buyer internazionali sviluppare business e relazioni, portando valore aggiunto reale ai territori del network, proprio come sta per accadere a Genova in questi giorni. In questo cammino non siamo stati soli: abbiamo avuto al nostro fianco grandi partner istituzionali come ICE, Agenzia per la promozione all'estero, o Assocamerestero (la rete delle Camere di commercio italiane all'estero), e anche organizzazioni leader di settore come IEG (che organizza la Fiera di Rimini), per assicurare standard elevati sia sul versante del turismo culturale sia del food & drink. Sono certo - conclude - che l'appuntamento di Genova manterrà le attese e produrrà risultati concreti". (ANSA).