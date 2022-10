Pentola dimenticata su fornello, a fuoco casa a Genova

Un incendio è divampato ieri sera in un appartamento nel centro storico di Genova, in vico Superiore di Campopisano. Un uomo è rimasto intossicato mentre sei persone sono state allontanate dalle altre abitazioni. A scatenare il rogo sarebbe stata una pentola dimenticata sul fuoco. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno raggiunto il posto stendendo le manichette per oltre 200 metri perché i vicoli per raggiungere la casa sono troppo stretti per far arrivare i mezzi. L'appartamento in cui si è sviluppato l'incendio e quello accanto sono stati gravemente danneggiati