Il Genoa espugna Cosenza nonostante arbitro e Var

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Il Genoa conquista la quinta vittoria in campionato e sale al momentaneo secondo posto in coabitazione, dietro alla sorpresa Ternana. La vittoria arriva dopo oltre un tempo giocato in 10 per l'espulsione di Bani e nonostante alcune decisioni dell'arbitro, Niccolò Baroni, e del Var, che hanno fatto infuriare giocatori e panchina del Genoa.

Nel primo tempo i rossoblù scherzano contro un Cosenza che riesce a superare la metà campo una volta. La differenza tra le squadre è netta e gli uomini di Blessin dopo un continuo assedio vanno in vantaggio con un rigore di Coda per un fallo di mano di un difensore calabro. La partita è in totale controllo ma il Genoa rimane in dieci per l'espulsione di Bani, dopo due gialli molto contestati. Pochi minuti e il Genoa raddoppia con uno spettacolare tiro al volo di Strootman.

Sul 2-0, nel recupero, l'episodio che ha fatto arrabbiare nuovamente giocatori e panchina del Genoa: il Var richiama Baroni, che vede da pochi passi un fallo a favore del Genoa per una entrata in gioco pericoloso e, rivista l'azione, l'arbitro concede rigore al Cosenza perchè l'attaccante ha anticipato il difensore. Ma le immagini mostrano anche un chiaro fallo di mano di un altro giocatore calabro che avrebbe fermato l'azione prima del contatto. Dal dischetto il Cosenza accorcia le distanze. Nel secondo tempo il Genoa ha controllato senza affanni sfiorando anche il 3-1. (ANSA).