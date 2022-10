Cinghie cinesi spacciate per italiane bloccate a Genova

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - I funzionari dell'Agenza delle dogane di Genova hanno scoperto in porto un carico di cinghie di tensione a cricchetto, usate per fermare i carichi, non conformi. La merce aveva sull'etichettatura l'indirizzo di un'azienda del Nord Italia ma in realtà era stata importata dalla Cina.

L'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli ha bloccato l'importazione e la commercializzazione della merce comminando una sanzione di oltre ventimila euro all'importatore che dovrà effettuare la rietichettatura di tutta la merce presso un magazzino di Rivalta Scrivia. (ANSA).