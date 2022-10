A Genova operatori da tutto il mondo per Borsa turismo culturale

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Per quattro giorni, da oggi fino a martedì, Genova sarà al centro del focus sul turismo con l'apertura della decima "Borsa internazionale del turismo culturale" organizzata da Mirabilia, l'associazione costituita da Unioncamere e 19 Camere di commercio italiane in rappresentanza di territori su cui insistono beni patrimonio mondiale dell'Umanità Unesco. Per partecipare all'evento, che prevede convegni, eventi faccia a faccia fra aziende e oggi e domani visite guidate alla scoperta di Genova, sono arrivati 45 buyer turistici da tutto il mondo, dall'Australia alla Cina, dagli Stati Uniti alla Germania, e 90 seller italiani provenienti dai territori del network Mirabilia. E in tutto ci saranno circa 300 aziende riunite nel capoluogo, tra operatori turistici, strutture ricettive e aziende del settore food&beverage, italiane e straniere.

"Abbiamo fortemente voluto che le giornate di Mirabilia a Genova iniziassero con i Rolli Days, - dice Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova - le aperture straordinarie dei Palazzi dei Rolli, sito Unesco, con gli studenti-divulgatori impegnati a far rivivere i fasti delle "regge repubblicane" delle nobili famiglie genovesi. Proprio da qui partiremo per riflettere, durante i convegni, sui nuovi modi di fare turismo in un mondo che cambia in fretta, di fronte alle tante crisi cui ci troviamo di fronte".

Oltre ai Palazzi del Rolli visite anche alla mostra di Rubens, all'Acquario, il giro del porto di Genova e un'escursione a Portofino, mentre alla Borsa Valori si svolge il programma di alta formazione sul turismo "Destination matters".

Lunedì e martedì due convegni faranno il punto sul modo di ripensare i turismi nell'era delle crisi, e sul ruolo dell'innovazione e le nuove tecnologie applicate al settore.

