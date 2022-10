Liguria, in un anno 64 morti in incidenti stradali come nel '19

(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - Sono 64 i morti a causa di incidenti stradali in Liguria nel 2021, in crescita rispetto ai 59 del 2020, anno del lockdown, e stabili in rapporto al 2019.

E' quanto emerge dai dati relativi agli incidenti degli ultimi 3 anni, esposti durante la presentazione del progetto 'Aci driving experience' rivolto ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori.

In controtendenza rispetto ai dati regionali la città di Genova che ha visto passare il numero delle persone decedute in seguito ad incidenti mortali da 23 del 2019 e 24 del 2020 a 14 del 2021. Numeri confermati anche allargando la ricerca alla città metropolitana con 25 persone decedute a fronte delle 32 del 2020 e 33 del 2019.

Diminuiti gli incidenti, passati dagli 8049 del 2019 ai 7166 dello scorso anno. I feriti sono cresciuti rispetto al 2020 (6880) anno del lockdown, ma diminuiti rispetto al 2019: si è passati dai 10051 ai 8766 dell'anno scorso mentre a Genova città dai 4752 di tre anni fa ai 4239 del 2021.

Questi i numeri delle altre province: a Imperia 901 incidenti, 10 morti, 1150 feriti, mentre nel 2019 erano stati 1045, 11 morti, 1279; a Spezia 753 incidenti, 9 morti, 934 feriti, rispetto a 829 incidenti, 8 morti, 1113 feriti; a Savona 1101 incidenti, 20 morti, 1414 feriti, mentre nel 2019 ci sono stati 1278 incidenti, 12 morti, 1707 feriti.

Nel 2021 in totale per una popolazione ligure di 1.507.438 abitanti sono 1.383.648 i mezzi circolanti, senza tenere conto dei ciclomotori che secondo stime Ancma rappresentano il 5% del totale parco mezzi circolante. (ANSA).