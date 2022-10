Influenza: 440 mila dosi vaccino in Liguria, via 17 ottobre

(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - Con 440 mila dosi disponibili, da lunedì 17 ottobre partirà la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Liguria. Al via da oggi le prenotazioni per una protezione che secondo il nuovo assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola "è importante come la vaccinazione anti covid". Sarà possibile fare insieme i vaccini anti influenza e anti covid.

La campagna coinvolgerà i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le farmacie, i servizi CUP e i punti di prenotazione e somministrazione individuati dalle singole ASL su tutto il territorio.

Da quest'anno sarà possibile prenotare il vaccino antinfluenzale anche attraverso il portale dedicato di Liguria Digitale prenotovaccino.regione.liguria.it. Le prenotazioni attraverso il numero verde Cup regionale 800.93.88.18 partiranno da sabato 13 ottobre, dalle 8 alle 18.

"Dopo due anni di isolamento e di uso delle mascherine, quest'anno la circolazione del virus influenzale potrebbe subire un aumento significativo. - ricorda Gratarola - Ecco perché anche la vaccinazione contro l'influenza diventa più importante in particolare per anziani, fragili e portatori di malattie croniche, per i quali può assumere forme particolarmente gravi".

"Prenoto Vaccino non lascia ma raddoppia e nei prossimi mesi la piattaforma sarà gradualmente estesa ad altri vaccini", annuncia l'amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini. La vaccinazione sarà gratuita per alcune categorie.

Sarà possibile effettuare contestualmente la prenotazione e la vaccinazione presso le sedi autorizzate del vaccino antinfluenzale e di quello anti-covid. (ANSA).