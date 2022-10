Guardia Costiera ferma portacontainer per irregolarità

(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - La Guardia Costiera di Genova ha fermato la portacontenitori "Contship Ray", battente bandiera liberiana, di circa 10.000 tonnellate di stazza e costruita nel 2008, gestita da una compagnia greca, per gravi violazioni alle norme internazionali sulla salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la protezione dell'ambiente.

"Abbiamo iniziato l'ispezione nel primo pomeriggio, appena la nave è attraccata, e si è protratta per tutta la giornata - ha raccontato uno degli ufficiali del team ispettivo - durante la quale sono emerse gravi irregolarità tra cui la protezione antincendio, gli equipaggiamenti di emergenza, la certificazione dei dispositivi di salvataggio ed il funzionamento del Voyage Data Recorder, la black box delle navi".

Ad essere interessate alla verifica diverse aree dell'unità come il ponte di comando, la sala macchine, il locale timoneria, i ponti esterni nonché gli spazi adibiti all'equipaggio e si è concluso con un'esercitazione antincendio per verificare la capacità dell'equipaggio nella gestione delle emergenze.

"Prima di poter essere visitata nuovamente dai nostri ispettori ed essere autorizzata a riprendere il mare - spiegano dalla Sezione sicurezza navigazione della Guardia costiera - la nave dovrà rettificare tutte le irregolarità nonché essere sottoposta ad ispezione ed audit addizionali da parte della Società di classificazione e delle Autorità di bandiera".

