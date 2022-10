Covid: Liguria, 1096 nuovi casi, lieve flessione ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - Sono 1096 i nuovi casi covid in Liguria. Sono emersi da 5844 tamponi, 843 molecolari e 5001 test antigenici. Il tasso di positività è al 18,7% come a livello nazionale. I guariti sono 899. I positivi sono 14674, 194 in più. Gli ospedalizzati sono in lieve diminuzione dopo giorni e giorni di crescita, un innalzamento che ha fatto superare la soglia dei 200 ricoverati. Ora sono 208 (6 in terapia intensiva (erano 7), 4 in meno. Sfndata la soglia dei 10 mila per le persone in isolamento domiciliare: sono 10001, 473 più di ieri.

I decessi sono stati tre. Da inizio pandemia i morti sono 5593.

Nelle ultime 24 ore boom di vaccinazioni: sono state 2841 le dosi somministrate. (ANSA).