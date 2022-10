Sampdoria: Stankovic, lasciare zona calda prima di sosta

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - L'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic ha fissato un cronoprogramma per provare a salvare la squadra. "Dobbiamo arrivare a gennaio e intanto dobbiamo fissarci l'obiettivo di uscire dalla zona retrocessione prima della sosta. Poi vedremo quando aprirà il mercato, ma adesso sono contento dei giocatori che ho a disposizione" spiega nella conferenza stampa di presentazione al Luigi Ferraris.

Dopo l'arrivo ha incontrato il Bologna ("Ho visto l'atteggiamento aggressivo e pronto che piace a me") e adesso c'è la sfida con la Roma al Ferraris. L'allenatore ha una certezza: "Questa squadra non merita il posto in classifica che ha. Tutti insieme e parlo anche di dirigenti e tifosi possiamo salvarci ma ci vuole grandissimo impegno da parte di ogni componente". "Io sono sempre stato abituato a difendere fino all'ultimo i miei colori: puoi fare errori, sicuramente capitano le giornate no. Ma non si può sbagliare l'atteggiamento, poi non è un problema se commetti cento errori tecnici ma i tifosi ti applaudono e ti stanno dietro se riconoscono l'atteggiamento giusto", aggiunge Stankovic che parla dell'emozione dell'esordio al Ferraris: "Vediamo, ve lo racconto dopo. Ho visto lo stadio vuoto, mi auguro che con 20mila tifosi riceveremo più aiuto. Ma poi racconterò le mie sensazioni dopo la partita".

Ci sono giocatori con particolare esperienza che possono dare un significativo aiuto nella corsa salvezza, come Quagliarella: "È un bomber, un leader che conosco da tempo e ci deve dare una mano. Gli ho parlato, può giocare un minuto o novanta ma sempre con lo stesso atteggiamento e sono certo che farà la differenza.

Ce ne sono anche altri che hanno peso ed esperienza come Djuricic, Rincon, Caputo, Gabbiadini, Colley, Murillo, Bereszynski ma non voglio dimenticare nessuno perchè ci sono tanti pezzi importanti in questa Sampdoria. Ma il leader si vede ovunque e in ogni momento. A parlare siamo tutti bravi, i leader si vedono in allenamento e in partita". (ANSA).