Genoa: Blessin a Cosenza vogliamo dominare

(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - "Vogliamo dominare la partita e dovremo stare attenti alla fase difensiva e alle ripartenze, per questo sarà importante tenere alta la concentrazione. Il Cosenza è reduce da una sconfitta per 3-0. Ma prima di questa sconfitta ha dimostrato di saper giocare in questa Serie B. Sarà una partita sporca e mi aspetto un avversario che starà basso e ripartirà, noi dovremo stare alti". Così Alexander Blessin alla viglia della trasferta di Cosenza che vedrà domani il Genoa impegnato al Marulla. Rossoblù che fino ad ora lontano dal Ferraris hanno vinto tre gare sulle quattro giocate con la sola sconfitta di Palermo.

"A Palermo abbiamo fatto bene i primi 20/25 minuti, sprecato e poi subito gol ad inizio ripresa. Domani sarà importante sbloccare la gara, essere aggressivi e attenti in entrambe le fasi".

Rispetto all'ultimo turno Blessin ritrova Badelj ma dovrà fare ancora a meno di Galdames, Sturaro ed Ekuban. Un Genoa che crea moltissimo ma che per ora concretizza troppo poco.

"Dobbiamo essere più cattivi sotto porta - ha aggiunto Blessin-. Abbiamo riguardato la partita contro il Cagliari e abbiamo creato tantissimo: se vinci 1-0 quella partita le stesse domande non vengono fatte. Serve più cinismo sotto porta, poi arriveranno anche le prestazioni in casa". (ANSA).