Brucia camper a Taggia, donna muore carbonizzata

(ANSA) - ARMA DI TAGGIA, 14 OTT - Un corpo carbonizzato, probabilmente di una donna, è stato trovato all'interno di un camper andato a fuoco nel pomeriggio in un parcheggio accanto alla pista ciclabile nei pressi della vecchia stazione ferroviaria di Arma di Taggia (Imperia). A quanto pare la vittima sarebbe un'anziana, che viveva all'interno del mezzo assieme al proprio cane, che potrebbe essere rimasto vittima del rogo. I carabinieri e i vigili del fuoco stanno cercando di chiarire le cause dell' incendio. E' una donna disabile di 53 anni la persona morta carbonizzata. Con lei è morto anche il suo cane. Al momento sembrerebbe esclusa l'ipotesi del dolo e gli investigatori propendono per le cause accidentali o il gesto volontario. La vittima era conosciuta dai residenti e qualcuno afferma di averla vista affacciata dal finestrino del mezzo, poco prima che andasse a fuoco.