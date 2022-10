Al Ducale Disney spiega come raccontare storie senza tempo

(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - Ci sono le opere originali provenienti dagli Archivi Disney dei film di animazione più belli e famosi del Ventesimo Secolo, tra cui Biancaneve e i Sette Nani, Pinocchio e Fantasia, ma anche quelli più recenti, come la Sirenetta e Frozen, raccontate attraverso i miti dai quali sono scaturite, mostrando il "dietro le quinte" della creazione di questi capolavori, e attraverso lo "Storytelling", incoraggiando il visitatore a diventare egli stesso un narratore della mostra. Sono le tre chiavi di lettura di 'Disney, l'arte di raccontare storie senza tempo', una mostra allestita a Palazzo Ducale di Genova fino al 2 aprile 2023.

"Raccontare storie senza tempo riuscendo a incantare il pubblico è considerata una vera e propria arte - hanno spiegato gli organizzatori presentando la rassegna - ma dietro l'immediatezza tipica del risultato artistico perfetto si nasconde, come spesso accade nel mondo dell'arte, un lavoro di ricerca creativa che dura anni, generalmente ignoto a chi ascolta queste storie".

In mostra ci sono i personaggi universalmente noti del mondo Disney, come Topolino e Paperino, ma anche leggende di dei ed eroi, favole di animali, racconti di cavalieri, streghe, maghi e principesse assumono le fattezze dei cartoni animati: da Robin Hood a La Spada nella Roccia a I Tre Porcellini, da Hercules a Pinocchio, Biancaneve e i Sette Nani, La Bella Addormentata nel Bosco, Cenerentola, La Sirenetta, fino a Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle.

In esposizione, assieme ai pezzi originali dell'archivi Disney, anche alcune curiosità come i pupazzi in pezza raffiguranti Biancaneve e i sette nani del 1936, provenienti dalla Collezione Wolfsoniana di Nervi. Una mostra che viene incontro anche ai più piccoli con una serie di giochi e illustrazioni a misura di bimbo, per permettere l'interazione con le opere di Disney. (ANSA).