Aci Genova: lancia corso guida sicura per futuri patentati

(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - 150 studenti genovesi degli ultimi due anni delle scuole superiori D'oria, Da Vinci e Marcelline saranno i protagonisti venerdì prossimo 21 ottobre dell'Aci driving experience, una giornata dedicata ai ragazzi prossimi al conseguimento della patente organizzata dall'Aci in collaborazione con la Polizia di Stato e con il 118 Liguria.

Manifestazione presentata alla presenza del presidente Aci Genova Carlo Bagnasco, del questore Orazio D'Anna, del vicequestore della Polizia stradale Maria Grazia Ciardo e del direttore del 118 Liguria Paolo Frisoni.

L'obiettivo è quello di istruire i futuri guidatori ai comportamenti corretti ma anche alle tecniche di controllo dei veicoli e soprattutto a come comportarsi in caso di emergenze mediche in seguito ad incidenti.

"Da anni la Polizia di Stato è impegnata in campagne di sensibilizzazione per divulgare il concetto di guida sicura avvicinando i giovani e rendendoli consapevoli dei rischi e dei comportamenti scorretti alla guida - ha raccontato Maria Grazia Ciardo, vicequestore aggiunto della Polizia Stradale-. In questo caso racconteremo soprattutto ai giovani quali sono i pericoli in relazione all'utilizzo di sostanze alcooliche e stupefacenti prima di mettersi alla guida".

La giornata sarà divisa in due parti: una teorica e una pratica con gli studenti che oltre ad affrontare tematiche quali la prevenzione, l'attitudine alla guida e i sistemi di sicurezza prenderanno parte a delle "crash scene" durante le quali Polizia Stradale e personale sanitario del 118 illustreranno i comportamenti corretti da tenere in una ipotetica scena di soccorso stradale. (ANSA).