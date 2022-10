Sanremo: Morgan, non ci sarò, voglio fare direttore del prossimo

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - "Con questo Sanremo non ci voglio avere a che fare, voglio fare il direttore artistico del prossimo.. a meno che il governo Meloni non lo imponga, ma questo non scrivetelo". Lo ha detto Marco Castoldi, in arte Morgan, 50 anni a dicembre, alla presentazione stasera a Milano del suo libro di poesie 'Parole d'Amorgan', in vendita dal 4 ottobre. "Da quando, da 15 anni, mi sono divincolato da meccanismi discografici, editoriali, lavoro con una vulcanicità e una frenesia incredibile - ha aggiunto rispondendo ad una domanda sui suoi progetti futuri -. Ho in casa una infinità di inediti tra romanzi, format, poesie, il mio sogno, il mio obiettivo è quello di fare delle cose che hanno un fine, tutto quello che faccio tutto il giorno è la costruzione di qualcosa, non faccio cose inutili mai". (ANSA).