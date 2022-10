L'azienda ligure Noberasco diventa marchio storico

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Noberasco diventa marchio storico di interesse nazionale. L'azienda ligure, che produce frutta secca, ha ricevuto l'onorificenza dall' Ufficio Italiano Marchi e Brevetti.

"Fregiarci di un riconoscimento dall'alto valore istituzionale come il marchio storico, rappresenta un traguardo importante per noi e, al contempo un nuovo punto di partenza" commenta Gabriele Noberasco, presidente dell'azienda. "Siamo consapevoli che fare impresa nel nostro Paese sia un valore aggiunto e che l'impegno profuso in questi 114 anni di azienda sia altrettanto sinonimo di qualità per i nostri consumatori che ogni giorno ci scelgono" e che da domani avranno un motivo in più per continuare a farlo".

Dal 1908 a oggi, la famiglia Noberasco ha operato ininterrottamente per più di 110 anni nel segno della qualità, dell'innovazione e ricerca. Nel 2015 ha realizzato il nuovo stabilimento di Carcare ad altissima tecnologia per le proprie produzioni di eccellenza: La Noberasco, che ha 150 dipendenti e in questi anni ha scommesso sullo sviluppo di filiere 100% Made in Italy - mandorle siciliane, fichi di Calabria, mele e nocciole del Piemonte - continua a puntare sullo sviluppo internazionale.