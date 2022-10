Cerca di vendere droga a sconosciuto ma al rifiuto lo ferisce

(ANSA) - GENOVA, 13 OTT - Prima gli ha offerto droga poi, al rifiuto di acquistarla, lo ha ferito con una forbice alla gamba e gli ha rubato il telefonino. È successo ieri sera in Sottoripa, nel centro storico di Genova. L'aggressore, un uomo di 32 anni, è stato arrestato dalla polizia per tentata estorsione e lesioni personali. Dopo averlo ferito, il pusher ha inseguito lo sconosciuto fin dentro un bar dove si era rifugiato. Lo spacciatore è entrato all'interno del locale e, dopo aver minacciato il barista, ha proposto alla vittima di restituirgli il telefono in cambio dell'acquisto di stupefacente. L'uomo, nonostante la ferita, ha rifiutato "l'offerta", e ha cercato di scappare scagliandosi contro l'aggressore riuscendo, con una tecnica di difesa personale, a farlo uscire dal bar, mossa che ha consentito al proprietario dell'esercizio commerciale di abbassare velocemente la saracinesca evitando così di farlo rientrare e di chiamare le volanti della questura. (ANSA).