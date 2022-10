Cdp, pensiamo ricapitalizzazione. Operai lasciano aeroporto

(ANSA) - GENOVA, 13 OTT - Cdp Equity sta "valutando tutte le iniziative di intervento possibili, ivi compresa la ricapitalizzazione della Società eventualmente con il concorso di altri soggetti, anche attraverso la conversione a patrimonio del prestito soci di 200 milioni di euro erogato nel 2019, con l'obiettivo di rafforzare la società e di preservarne competenze e valore". Questo passaggio è contenuto in una lettera di Cdp diffusa nel pomeriggio. Il documento è stato letto ai lavoratori di Ansaldo Energia che dopo la lettura hanno lasciato libero lo scalo genovese dopo sette ore di occupazione. Sospeso lo sciopero di domani. "Un ottimo risultato". Così il segretario genovese della Fiom Stefano Bonazzi definisce la nota di Cdp arrivata dopo la lunga giornata di occupazione da parte dei lavoratori di Ansaldo Energia, dell'aeroporto Cristoforo Colombo. "E' un pareggio fuori casa, come è stato detto dai delegati di Fim e Fiom, ottenuto dalla lotta dei lavoratori dopo due giorni complicati. E' il primo passo di un percorso che sarò ancora lungo - conclude Bonazzi - ma il risultato di oggi è estremamente positivo".

"Abbiamo strappato un grande pareggio". Lo ha detto Federico Grondona, coordinatore dell'rsu di Ansaldo Energia dopo aver dato lettura del documento di Cdp Equity sulla volontà di ricapitalizzazione dell'azienda "Quando si gioca una partita bisogna tenere conto delle condizioni del campo, dell'avversario, della situazione generale - ha detto - e oggi abbiamo strappato un pareggio, un grandissimo pareggio". "Un ringraziamento di cuore va a quelle istituzioni che dovrebbero difendere il lavoro nella città che dicono di rappresentare e che invece hanno definito teppisti operai e impiegati in sciopero per difendere il proprio posto di lavoro, sostenuti da tutta la città". Lo scrive l'rsu di Ansaldo Energia in una nota alla fine della difficile giornata che ha visto l'occupazione dell'aeroporto da parte dei lavoratori di Ansaldo interrotta dal comunicato della Cassa depositi e prestiti. "Il documento di Cdp inviato oggi, dopo 3 mesi per la prima volta sostiene la ricapitalizzazione di Ansaldo Energia, necessaria per la salvezza dei nostri posti di lavoro - scrive la rsu -. Questo è il risultato delle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici di Ansaldo e di tutta la città di Genova che ci ha sostenuto". Rsu conferma dunque la "sospensione di tutte le iniziative di sciopero e indice assemblea retribuita domani alle 10, alle 14.30 e alle 22.30 in mensa a Campi". "È un punto da noi conquistato giocando fuori casa e contro un avversario difficile come Cassa depositi e prestiti, colosso finanziario e terza banca in Italia - scrive l'rsu -. Sappiamo che è solo l'inizio ma noi abbiamo fatto vedere che ci siamo e che ci saremo sempre".



"Dopo la vergognosa lettera di ieri e a seguito delle iniziative sindacali e dell'opera di sensibilizzazione a 360 gradi e alla pressione messa in campo, anche tramite le Istituzioni, nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti, è arrivata nel tardo pomeriggio la risposta di Cdp che finalmente tiene conto della ricapitalizzazione, della strategicità di Ansaldo Energia e del necessario rilancio". Lo scrivono in una nota il segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri e il segretario generale Fim Cisl Liguria Christian Venzano. "A seguito di questo si concludono le iniziative di sciopero, ma deve essere chiaro a tutte le parti coinvolte che questo è solo il primo tassello della messa in sicurezza e del rilancio di Ansaldo Energia di cui la diretta conseguenza deve essere la sicurezza dell'occupazione dei dipendenti e delle dipendenti diretti e dell'indotto - concludono - . Dalle parole bisogna passare molto velocemente a fatti che siano tangibili e verificabili".

"Prendo atto della nota di Cdp. Sono questioni che la Uilm ha sostenuto nell'arco di tutta questa vicenda che ha investito l'Azienda. Certo che a molti è mancata fantasia e capacità interpretativa della situazione. Mi chiedo, era necessario esasperare la situazione attraverso una mobilitazione, sostenuta sì dalla Uilm, ma che è stata esagerata a fronte del fatto che gli ulteriori chiarimenti di Cdp erano già stati evidenziati ai sindacati dalle Istituzioni e dal Prefetto?". Lo scrive in una nota Antonio Apa, coordinatore della Uilm Liguria. "Per questo la Uilm ha sempre assunto un atteggiamento responsabile - conclude - e le lettere aperte che a suo tempo inviai a Cdp e alle Istituzioni racchiudono sostanzialmente quello che è scritto nell'ultima nota Di Cdp Equity".

"Bene la revoca dello sciopero dei lavoratori di Ansaldo Energia a seguito del comunicato diffuso da Cassa Depositi e Prestiti, sul nuovo piano industriale di rilancio della società e sulla manovra di implementazione finanziaria che si sta portando avanti, insieme a tutte le iniziative possibili, anche con il concorso di altri soggetti, con l'obiettivo di rafforzare la società e preservarne il valore. Si tratta di azioni peraltro che noi avevamo già comunicato questa mattina ai rappresentanti sindacali durante l'incontro in Regione, avendo avuto in questi giorni una serrata e costante interlocuzione con Cdp". Lo scrivono in una nota il governatore ligure Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci commentando il comunicato diffuso da Cassa Depositi e Prestiti in merito alla vertenza sindacale su Ansaldo Energia. "Nel ribadire che il diritto di sciopero deve essere garantito - sottolineano Toti e Bucci -, condanniamo fermamente tutti quegli atti che vanno oltre la libertà di manifestare. Bene quindi la revoca dello sciopero annunciata dai sindacati e che la situazione all'aeroporto si sia sbloccata. Speriamo che nel futuro della trattativa prevalga il senso di responsabilità".

Sono nove i voli cancellati all'aeroporto 'Cristoforo Colombo' di Genova per l'occupazione avvenuta oggi da parte dei lavoratori di Ansaldo Energia, in sciopero per la difesa del posto di lavoro. Lo comunica la direzione dello scalo, che ha annunciato la piena ripresa dell'operatività. I voli cancellati sono stati il Catania delle 13:05, Monaco Lufthansa delle 13:30, Barcellona Vueling delle 13:50, Amsterdam Klm delle 13:55, Napoli Volotea delle 14:20, Roma Ita Airways delle 15:10, Palermo Ryanair delle 16:30, Bari Ryanair delle 17 e Bucarest Ryanair delle 16:15. Alle 19.15 è partito dallo scalo genovese il volo per Roma operato da Ita Airways.