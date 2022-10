Ansaldo Energia, corteo verso l'Aeroporto di Genova

(ANSA) - GENOVA, 13 OTT - E' cominciata prima dell'alba la seconda giornata di protesta dei lavoratori di Ansaldo energia, dopo i blocchi del traffico della giornata di ieri che hanno spezzato in due la città. Alcune centinaia di persone dalle 6 di stamani stanno bloccando le portinerie di accesso dell'azienda in quello che viene definito un 'presidio permanente'. E' stato montato anche un gazebo di fronte alla portineria principale Oggi, alle 9, il governatore Giovanni Toti ha convocato per un incontro i segretari di Fiom, Fim e Uilm. "Per noi non cambia nulla" ha detto ieri sera il segretario della Fiom Stefano Bonazzi, confermando la sua presenza in piazza De Ferrari a 24 ore dal botta e risposta polemico tra il presidente della Regione Liguria e il segretario dei metalmeccanici genovesi della Cgil dopo che Toti aveva criticato i blocchi.

Poco dopo le 9 è partito il corteo, diretto al ponte di Cornigliano.

Ore 10.44 - l corteo dei lavoratori di Ansaldo si sta recando all'aeroporto di Genova dove potrebbe essere allestito il primo 'blocco'. Al corteo si sono uniti per solidarietà alcuni lavoratori di Fincantieri.

Ore 11 - Occupata la sala d'ingresso dell'Aeroporto di Genova