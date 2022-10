Rimossa vecchia rampa San Benigno a Genova

Una gru con 60 metri di braccio capace di sollevare fino a 650 tonnellate, 80 persone impiegate su più turni di lavoro, un nuovo impalcato lungo 32 metri e largo 7, con un peso di circa 140 tonnellate. Sono alcuni dei numeri che raccontano l'intervento di Aspi per il nuovo Nodo di San Benigno, che nella notte di ieri ha visto la rimozione del vecchio cavalcaferrovia e che nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 vedrà il varo della nuova struttura in acciaio.

L'adeguamento del Nodo di San Benigno, nel comune di Genova, è previsto nel Piano di Investimenti di Autostrade per l'Italia con una spesa di circa 51 milioni. Si tratta di un intervento, spiega Aspi in una nota, che mira a risolvere i conflitti presenti nell'area dell'elicoidale, facilitando gli spostamenti da e per il porto, da e per l'autostrada e sulle direttrici cittadine Ponente/Levante. Per la sua complessità è stato oggetto di un lungo confronto con gli enti locali volto a migliorane ogni aspetto trasportistico e tecnico anche in funzione dello sviluppo urbanistico della città.

Nella notte di venerdì 14 su sabato 15 ottobre, dalle ore 20:00 alle ore 6:00, per le attività di varo del nuovo impalcato saranno necessarie le seguenti limitazioni al traffico: via di Francia sarà completamente chiusa al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia dalla rotatoria in corrispondenza di Via Scarsellini (torre WTC) al sottopasso con il viadotto elicoidale con presenza di movieri che indirizzeranno il traffico proveniente dal centro in Via Milano; In uscita dall'autostrada A7 barriera Genova Ovest, sarà chiusa la rampa in direzione sopraelevata/centro città e si potrà alternativamente uscire su via Antonio Cantore oppure percorrere la rampa elicoidale in direzione del varco Albertazzi.

Dal centro città sulla sopraelevata non si potrà uscire in direzione via di Francia e sarà obbligatorio svoltare sulla rampa in direzione Autostrada A7 Genova-Ovest e nel caso rientrare sulla viabilità comunale svoltando sulla destra in direzione via Antonio Cantore. (ANSA).