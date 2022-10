Regione Liguria, firmato decreto riassegnazione deleghe giunta

(ANSA) - GENOVA, 12 OTT - Firmato stamani dal governatore Giovanni Toti il decreto per la riassegnazione delle deleghe, dopo le dimissioni degli assessori Ilaria Cavo e Gianni Berrino eletti in Parlamento. Toti terrà la delega a Cultura e Spettacolo e, ad interim, assume tutte le deleghe di Berrino, in attesa della nomina del nuovo assessore al Lavoro, Politiche Attive dell'Occupazione, Trasporti, rapporti con le organizzazioni sindacali, Turismo e Grandi Eventi. La sanità è stata affidata ad Angelo Gratarola, presentato stamani.

L'assessore Marco Scajola assume le deleghe alla Formazione, Orientamento e ai Programmi Comunitari di competenza. Politiche giovanili, Scuola e Università sono state assegnate all'assessore Simona Ferro. La delega alle Politiche socio sanitarie e Terzo Settore sono state assegnate all'assessore Giacomo Giampedrone. Tutti gli assessori mantengono anche le deleghe già in essere. "La giunta proseguirà il proprio lavoro nel segno della continuità con quanto fatto in questi anni − ha detto Toti −. La squadra di governo mantiene un assetto rodato e consolidato, frutto di un accordo equilibrato che sta permettendo di portare avanti un grande progetto, iniziato sette anni fa e che continua a portare risultati concreti per i liguri. Non ci aspetta un lavoro facile - ha sottolineato Toti - ma sono sicuro che gli assessori cui sono state assegnate nuove deleghe sapranno proseguire l'ottimo lavoro svolto fino a oggi da Ilaria Cavo e Gianni Berrino". (ANSA).