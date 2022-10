Lavoratori Ansaldo E. in piazza.'Non vi faremo chiudere azienda'

Crescono i disagi per migliaia di genovesi intrappolati negli ingorghi e costretti a rinunciare a raggiungere le loro mete oggi per la manifestazione di protesta dei lavoratori di Ansaldo Energia, che dalle nove di stamani hanno bloccato diverse strade, compreso l'ingresso all'autostrada al casello di Genova Ovest. I lavoratori annunciano che i blocchi andranno avanti fino a quando non arriverà un segnale da Cassa depositi e Prestiti. La città è in pratica tagliata in due a causa del blocco di alcune arterie strategiche come la Sopraelevata, dove i vigili urbani hanno autorizzato gli automobilisti intrappolati a fare retromarcia e a percorre la carreggiata contromano per liberarsi dall'ingorgo. Le conseguenze della manifestazione si sono estese in tante strade del centro, del ponente e del levante intasate da auto e camion. Gravi disagi anche in autostrada dove Aspi ha chiuso da ore un tratto in prossimità di Genova Ovest a causa della manifestazione.

Sono partiti intorno alle nove dalla sede Ansaldo di Genova Campi i lavoratori che hanno indetto uno sciopero dopo la fumata nera dell'incontro in prefettura di ieri. I lavoratori, dopo l'assemblea, hanno deciso di dare vita ad un corteo per dare un segnale alla città. Ad aprire la manifestazione lo strriscione con scritto 'non vi faremo chiudere Ansaldo Energia'. Hanno aderito alla protesta delegazioni dei portuali di Genova, di Fincantieri, dell'ex Ilva e di Leonardo oltre a una delegazione di studenti medi. I lavoratori di Ansaldo Energia in corteo sono saliti sulla rampa di accesso all'autostrada in prossimità del casello di Genova Ovest e hanno bloccato il traffico in entrata e in uscita. E' bloccato anche un accesso sulla strada Sopraelevata e si sono formati ingorghi in gran parte del ponente e del centro città. Con il sostegno dei lavoratori di tante altre industrie genovesi, operai e amministrativi protestano contro la gestione dell'azienda e il rischio di una chiusura. "Non vi faremo chiudere Ansaldo Energia" è la scritta che appare su uno striscione all'inizio del corteo. I sindacati ricordano che in passato i lavoratori genovesi hanno manifestato contro le annunciate chiusure o il ridimensionamento di altre importanti industrie che sono state poi salvate, spiegando che "anche questa volta abbiamo ragione noi".

"Dopo oltre 2 mesi dalla comunicazione alla rsu della situazione economica dell'azienda, siamo ancora in attesa di conoscere il futuro di lavoratrici e lavoratori di Ansaldo Energia - ha spiegato la Cgil -. Parliamo di un'azienda che dovrebbe essere strategica per il nostro Paese, ma in realtà manca oggi di prospettive certe e Genova non può continuare a vedere quello che resta del proprio tessuto industriale abbandonato a scelte sbagliate e a mancata progettualità".

"Questa deve essere la lotta di tutta la città come lo è stata quella per il cantiere navale di Sestri Ponente - dice ancora il sindacato -, anche in quel caso avevamo ragione noi, ma servono decisioni immediate. L'intervento annunciato dal Prefetto da parte di Cassa depositi e prestiti era già previsto da una precedente ricapitalizzazione e serve a garantire il pagamento degli stipendi altrimenti a rischio, ma non va oltre".

(ANSA).