Rapina in area di servizio in A12, quattro arresti

(ANSA) - LA SPEZIA, 11 OTT - Individuati nel territorio di Ivrea i quattro presunti responsabili di una rapina a mano armata compiuta lo scorso 30 luglio ai danni dell'area di servizio Magra Est sull'autostrada A12, nel comune di Santo Stefano Magra alla Spezia. Si tratta di quattro italiani, il più anziano di 37 anni e il più giovane di 18 anni, che facevano parte di un 'commando': due di loro erano già noti alle forze dell'ordine per il solito reato. Sono stati gli uomini della squadra mobile e della polizia stradale della Spezia, con il supporto della squadra mobile di Torino e del commissariato di Ivrea, a indagare attraverso l'acquisizione delle immagini di videocamere e dei movimenti dei cellulari dei presunti rapinatori. In tre avevano fatto irruzione nell'area di servizio con mascherina e cappuccio e con una pistola in pugno, minacciando i dipendenti e facendosi consegnare l'incasso della giornata e pacchetti di sigarette. Un quarto era ad attendere fuori, in auto. Ed è stato proprio quest'ultimo ad essere identificato per primo, grazie alle telecamere e a una perquisizione in cui sono stati ritrovati numerosi pacchetti di sigarette e gli abiti utilizzati nel corso della rapina. Da lì sono stati individuati anche gli altri tre soggetti. Stamani sono state eseguite le custodie cautelari in carcere nei confronti dei quattro indagati, come disposto dalla Procura della Spezia. Nei prossimi giorni si terrà l'nterrogatorio di garanzia. (ANSA).