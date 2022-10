Premio Tenco, canzone d'autore tra storia e futuro

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Canzone e cultura, storia delle note d'autore e tanta musica dell'oggi che strizza l'occhio al futuro, per la nuova edizione della Rassegna della Canzone d'Autore, meglio conta come Premio Tenco, pronta a tornare in scena all'Ariston di Sanremo. L'occasione da celebrare quest'anno, da giovedì 20 a sabato 22 ottobre sul palco del teatro e in altri luoghi sanremesi, è anche quella dei cinquant'anni dalla nascita del Club Tenco. Tra i grandi attesi in scena, anche Marracash (premiato nella categoria Miglior Album in assoluto), Madame (Targa Tenco 2021) e Claudio Baglioni. Durante la prima serata, all'Ariston, a partire dalle 21, si esibiranno i vincitori delle Targhe Tenco 2022, ovvero Marracash (Miglior Album dell'anno con 'Noi, loro, gli altri'), Ditonellapiaga (Miglior Opera prima per 'Camouflage'), Simona Molinari (Miglior Interprete per 'Petali'), gli 'A67 (Miglior Album in dialetto per 'Jastemma'), oltre al produttore Ferdinando Arnò (Miglior album a progetto per 'The Gathering) che ritirerà la targa. Stesso palco e stessa sera anche per Madame, altra rappresentante 'in missione per conto del rap' e che aveva vinto una Targa Tenco nel 2021 ma non aveva potuto partecipare alla rassegna. Non riuscirà invece ad esserci Elisa, che quest'anno si è aggiudicata assieme a Davide Petrella la targa Miglior Canzone con 'O forse sei tu', impegnata in questo periodo con i concerti del suo tour europeo. La scena, per la seconda serata del Tenco 2022, sarà tutta per Alice, Giorgio Conte, Pino Marino, Michael Mcdermott, Olden ed Eileen Rose. La serata finale della rassegna avrà invece come protagonisti altri ospiti attesissimi al Tenco a partire da Claudio Baglioni e Fabio Concato, oltre a Djelem Do Mar, Erica Mou e Jurij Sevcuk. Durante la tre giorni di musica, non mancheranno anche appuntamenti, spettacoli, mostre e presentazioni da pomeriggio a notte fonda in diversi luoghi della città. (ANSA).