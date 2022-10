Milite Ignoto: a Genova il Treno della Memoria

(ANSA) - GENOVA, 11 OTT - Ha fatto tappa a Genova il treno storico che nel 1921 trasportò da Aquileia a Roma la salma del Milite Ignoto. All'arrivo del convoglio, al binario 11 della stazione di Genova Piazza Principe, si è tenuta una cerimonia commemorativa a cui hanno partecipato anche studenti. Il Treno della Memoria, prima di arrivare a Roma il 4 Novembre ha previsto varie tappe. "Genova rende omaggio al "Treno della Memoria" per onorare tutti gli italiani che hanno dato la vita per la Patria - ha detto il sindaco Marco Bucci - E' un onore ospitare il convoglio che nel 1921 trasportò la salma del Milite Ignoto. Un modo per dimostrare riconoscenza verso quei 651 mila soldati italiani che persero la vita nella Grande Guerra. Un numero enorme che deve farci riflettere sull'importanza di lavorare, tutti insieme, ogni singolo giorno, a favore della pace." Il treno è visitabile dai cittadini per tutto il giorno ed ha un vagone per una mostra commemorativa che ricorda la storia di Maria Bergamas di Gradisca d'Isonzo, madre di un disperso irredento che venne scelta per scegliere la bara del Milite Ignoto. All'iniziativa ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei: ha ricordato che la Liguria è stata la prima regione in Italia che, con tutti i suoi 234 Comuni, ha riconosciuto la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto (ANSA).