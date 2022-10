Il Genoa sbarca a Portofino. Wander, 'lieti di essere qui'

"C'è un legame particolare tra i tifosi del Genoa e il territorio; noi non siamo qui come proprietari ma vogliamo fare parte di questo territorio e siamo lieti di questo evento, cui ne seguiranno altri". Il numero uno del fondo 777 proprietario del Genoa, Joshua Wander, in collegamento video dagli Usa ha scaldato la Piazzetta di Portofino dove la società rossoblù ha organizzato l'evento "Sport, lifestyle e territorio" in collaborazione con il Comune di Portofino e gli sponsor della squadra di calcio per celebrare l'unione tra il Genoa e la Portofino Mare, società partecipata del comune rivierasco il cui logo da quest'anno compare sui pantaloncini della squadra.

Anche il presidente Alberto Zangrillo, in collegamento dall'ospedale San Raffaele di Milano, ha salutato i presenti mentre il sindaco di Portofino Matteo Viacava, genoano, ha confessato di aver coronato un sogno da tifoso "vedere il nome del mio paese sui pantaloncini della mia squadra del cuore".

Un parterre di invitati tra sponsor, politici, come gli assessori di Regione Liguria e Comune di Genova Simona Ferro e Alessandra Bianchi, i vertici del Genoa e alcuni calciatori: Milan Badelj, Mattia Bani, Massimo Coda, Kevin Strootman e Stefano Sturaro. Tra loro anche la ex pallavolista Francesca Piccinini, la pallanuotista Roberta Bianconi e l'ex handbiker Vittorio Podestà. A sorpresa, in Piazzetta è arrivato anche l'allenatore Alexander Blessin alla sua seconda presenza a Portofino: "la prima volta sono venuto con la mia famiglia, è un posto bellissimo". (ANSA).