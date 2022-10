Droga a minori in cambio di sesso, un arresto a Savona

(ANSA) - SAVONA, 11 OTT - Minorenni protagonisti di prestazioni sessuali per avere droga dallo spacciatore. E' quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Savona che hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, un 24enne straniero. E' accusato di violenza sessuale nei confronti di minori e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno preso il via dal ricovero all'ospedale di Savona di una giovane che aveva accusato un malore dopo aver consumato cocaina. Le rivelazioni della giovane hanno permesso di ricostruire una storia, rivelano i militari, di ripetuti abusi da parte dell'uomo arrestato, che nei mesi scorsi, in diverse occasioni avrebbe ceduto sostanze stupefacenti alla ragazza e ad un'amica, entrambe minorenni, costringendole successivamente a subire rapporti sessuali, approfittando della loro fragilità dovuta alla necessità della droga e della mancanza di denaro per acquistarla. Il Gip del Tribunale di Savona, dott.ssa Ceccardi, concordando con le risultanze investigative raccolte dai carabinieri coordinati dal sostituto procuratore Chiara Venturi, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo è stato rintracciato e accompagnato in carcere a Genova. Le ragazzine avrebbero alle spalle problemi familiari. La vicenda è stata anticipata dal Secolo XIX. (ANSA).