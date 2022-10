Covid: in Liguria quasi 2000 nuovi casi e più ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 11 OTT - Sono 1853 i nuovi casi di covid in Liguria. Sono emersi da 9113 tamponi, 1375 molecolari e 7738 test antigenici. Il tasso di positività è del 20,33% mentre a livello nazionale è 19,8%. I guariti sono 1460. I positivi sono 13911, 393 più di ieri. I nuovi casi sono 800 nell'area di Genova, 359 nel Savonese, 277 nello Spezzino, 214 nell'Imperiese, 174 nel Tigullio e 2 non sono residenti in regione. Gli ospedlaizzati sono 197 (7 in terapia intensiva come ieri), 4 in più. Non ci sono stati decessi. I morti da inizio pandemia sono 5588. In isolamento domiciliare ci sono 8885 persone, 242 in più. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1963 dosi di vaccino (ANSA).