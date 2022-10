Calcio: Italia pensa a Euro 2032, c'è anche il Ferraris

(ANSA) - GENOVA, 11 OTT - La Figc punta ad ospitare gli Europei 2032 e tra gli stadi presi in considerazione c'è anche il Luigi Ferraris, che fu ristrutturato per Italia '90. Dopo l'edizione 2024 che si terrà in Germania e quella del 2028, ancora da assegnare, l'Italia vuole candidarsi e sta preparando il dossier da presentare all'Uefa. Per questo motivo una commissione della Figc, composta da tre funzionari, ha visitato oggi l'impianto genovese accompagnata dal responsabile della Luigi Ferraris S.r.l. , la società che gestisce lo stadio costituita al 50% da Genoa e Sampdoria, e da emissari del Comune, proprietario di Marassi.

Gli uomini della Figc hanno raccolto tutte le informazioni lavorando sulla planimetria attuale nella consapevolezza che vi sono già pronti due progetti di ristrutturazione, uno già attuato in parte con la costruzione dei box e della nuova tribuna stampa nei distinti superiori ma fermo per quanto riguarda i Distinti.

Il Ferraris, già adeguato per le gare europee di club, necessiterebbe di piccoli interventi per ospitare invece competizioni quali l'europeo o un eventuale mondiale. (ANSA).