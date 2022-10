Ansaldo E.: fumata nera in prefettura, domani sciopero e corteo

(ANSA) - GENOVA, 11 OTT - Non si sblocca la verteza Ansaldo Energia, neppure dopo l'incontro avvenuto in prefettura su convocazione del prefetto Renato Franceschelli, iniziativa che aveva fermato l'annunciata manifestazione con sciopero che era stata indetta per questa mattina. "L'incontro è andato malissimo - dice Federico Grondona della Rsu perché l'unica cosa che ci ha detto il prefetto è che siccome la liquidità minima di Ansaldo Energia è al momento sotto di 36 milioni, Cassa depositi e prestiti ha fatto sapere che ci metterà quelli, ma si tratta di soldi che erano dovuti fin dalla ricapitalizzazione del 2019 e che fra l'altro sarebbero stati 50 milioni e non 36". La Rsu ha proclamato per domani sciopero e corteo.

Le organizzazioni sindacali parlano di stato di prefallimento per l'azienda, denunciano l'assenza di commesse per il 2023 con uno scarico di 200 mila ore di lavoro già da marzo e chiedono la ricapitalizzazione da parte di Cdp. I sindacati puntano il dito sul Governo e sottolineano che c'erano tre commesse con Enel per convertire le centrali a carbone di Brindisi, Civitavecchia e La Casella (Piacenza), poi fermate per le scelte del governo che con la crisi energetica ha deciso di continuare con il carbone.

Dall'incontro in prefettura la Rsu si aspettava "almeno una lettera di impegno da parte di Cdp che sancisse la strategicità di Ansaldo Energia e la volontà di ricapitalizzare nel breve periodo, invece niente di tutto questo - conclude Grondona - Per questo domani saremo in piazza".

Per Antonio Apa della Uilm "servono nervi saldi in attesa di un interlocutore perché Cdp non è in grado di poter prendere decisioni senza un governo insediato. Nonostante ciò abbiamo ricevuto alcune rassicurazioni che si traducono in milioni per appianare i debiti. Servono ordini e un piano industriale.

Domani la Uilm parteciperà all'assemblea e lascerà libera scelta ai lavoratori di aderire o meno allo sciopero".

Per Stefano Nonazzi della Fiom "le prospettive sono complicate e il futuro è fosco. L'intervento con 36 milioni di Cdp è una bombola di ossigeno per la liquidità dell'azienda". (ANSA).