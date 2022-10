Tar Liguria, ok sfiducia a ex presidente dentisti anti greenpass

(ANSA) - GENOVA, 10 OTT - Non risultò disponibile a firmare le sospensioni ai dentisti che non rispettavano le regole per le vaccinazioni anti-Covid e il green pass, per questo il Tar della Liguria ha confermato la sfiducia all'ex presidente della commissione odontoiatri della Spezia, Sandro Sanvenero, che più volte pubblicamente si è espresso contro il green pass. Il Tar ha bocciato la richiesta di sospensiva degli atti con cui Sanvenero è stato sfiduciato dalla commissione Odontoiatri della Spezia. Legittima, per il Tar l'elezione alla presidenza del consigliere anziano Rinaldo Tavilla.

"Va considerata la dichiarata indisponibilità del presidente a sottoscrivere atti dovuti in forza di legge, i provvedimenti di sospensione dall'albo degli odontoiatri renitenti all'obbligo di vaccinazione anti-covid 19 - spiega il Tar in un'ordinanza - La convocazione per la seduta del 15 giungo scorso risulta essere stata indirizzata al e ricevuta dal presidente sfiduciato, che non ha addotto una legittima causa di impedimento a parteciparvi, il ricorso non contiene sufficienti profili di fondatezza. È opportuno segnalare la situazione al Ministero della Salute, si rigetta la domanda di sospensione dei provvedimenti di sfiducia". (ANSA).