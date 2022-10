Tamponamento a catena in uscita Recco, 4 km di coda in A12

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Tamponamento a catena tra due auto e un camion questa mattina all'uscita del casello di Recco in A12.

Una donna di 22 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata dal personale del 118 in codice giallo in ospedale. L'autostrada è stata chiusa per un'ora causando quattro chilometri di coda da Genova Nervi verso il levante. (ANSA).