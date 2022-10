Genova nodo di scambio dei dati internet con progetto Ge-Dix

(ANSA) - GENOVA, 10 OTT - Presentato a Palazzo Tursi il consorzio Genova data internet exchange, Ge-Dix, fondato a settembre dal Comune di Genova insieme a Fastweb, BBBell, Liguria Digitale, Retelit, Rocket Way e To-PIX (Torino Piemonte Internet eXchange) e finanziato da ogni azienda con 30.000 euro.

Ge-Dix è un progetto innovativo che mira a rendere Genova un nodo internazionale per l'interscambio di dati fra i provider di servizi internet attraverso la creazione di un Internet Exchange Point. Una piattaforma tecnologica da installare sul territorio comunale con all'interno fasci di cavi elettrici attraversati da dati ad altissima velocità, per eliminare i colli di bottiglia ed accelerare gli scambi di traffico Internet fra i principali operatori di telecomunicazione.

"La nascita del nuovo Data Internet Exchange rappresenta una grandissima opportunità per Genova - ha dichiarato il sindaco Marco Bucci -. Con questa nuova iniziativa e con l'arrivo dei nuovi cavi sottomarini la nostra città è pronta a diventare uno snodo fondamentale per i dati di tutto il mondo. I tre Internet Exchange Point installati da Ge-Dix garantiranno una migliore connettività ai cittadini e alle imprese genovesi e liguri, con ricadute economiche positive per la produttività delle aziende e delle persone. Genova può davvero ambire a essere il principale porto digitale del Mediterraneo". (ANSA).