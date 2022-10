Fumi da navi da crociera, a Spezia esposto e manifestazioni

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 OTT - Il movimento ambientalista Rete Ambiente - Altroturismo ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica della Spezia per chiedere di accendere un faro sul superamento dei valori di inquinanti atmosferici registrati in città nei giorni di presenza delle navi da crociera. Il documento di 32 pagine è stato consegnato ai magistrati. "I dati di Arpal evidenziano una situazione preoccupante in zona San Cipriano - spiega l'avvocata Valentina Antonini -. Chiediamo alla magistratura un'indagine, di valutare eventuali ipotesi di reato e misure inibitorie".

L'iniziativa apre un autunno di manifestazioni sulla presenza delle navi da crociera nel Golfo dei Poeti. Il prossimo 26 ottobre si terrà alla Spezia un corteo per chiedere alle istituzioni di non trascurare alcuna iniziativa a tutela della salute. "Cosa succederà dal 2026 in poi - si chiede Stefano Sarti di Legambiente -, quando il nuovo molo crociere previsto dal piano regolatore portuale sarà completato e di navi potranno attraccarne fino a quattro contemporaneamente?".

Le associazioni che fanno parte della rete chiedono in particolare di accelerare sul tema dell'elettrificazione delle banchine, di promuovere un'indagine epidemiologica nella provincia spezzina e di portare il tema dell'inquinamento da crociere al centro dell'azione dell'amministrazione comunale e provinciale. A novembre gli ambientalisti terranno un convegno per presentare un Piano per il Turismo alternativo. "Non siamo quelli del no a tutti i costi - dice Giorgio Di Sacco di Italia Nostra -. Si possono avere le crociere, ma usando tutti i sistemi per abbattere gli inquinanti. Anche se questo imponesse dei costi maggiori per le compagnie". (ANSA).