Covid: ancora in aumento ospedalizzati, 5/0 giorno consecutivo

(ANSA) - GENOVA, 10 OTT - Continua la crescita degli ospedalizzati per covid in Liguria. E' il quinto giorno consecutiva che si registra l'aumento dei ricoveri. Ora sono 193 (7 in terapia intensiva, come ieri) lunedì scorso erano 138 (6 in intensiva). Il boom di ricoveri si registra nell'area genovese con 11 ospedalizzati in più. I uovi positivi sono 379 a fronte di 2083 tamponi, 281 molecolari e 1802 test antigenici.

Il tasso di positività è al 18.19%, come a livello nazionale. I guariti nelle ultime 24 ore sono 374. I positivi sono 13518, 4 in più. C'è stato un decesso, una donna di 82 anni all'ospedale San Martino. I morti da inizio pandemia sono 5588. In isolamento domiciliare ci sono 8643 persone, 21 in meno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1310 dosi di vaccino. (ANSA).