Comune Genova riconosce aumento +8,1% appalto mense scuole

(ANSA) - GENOVA, 10 OTT - A causa dell'inflazione il Comune di Genova rivede i prezzi di aggiudicazione delle mense scolastiche per il 2021 e 2022 aggiornandoli con aumenti sino all'8,1% a favore della ditta vincitrice di tre lotti in appalto. La revisione, prevista dal capitolato in base ai dati Istat, determina extracosti di circa 200mila euro fino allo scorso 31 agosto per l'ente locale. Per la zona Bassa Val Bisagno/Ponente revisione al 4,70% a partire dal gennaio 2022, mentre per i lotti Levante/Medio Levante e Media Val Bisagno c'è una revisione del 2,6% dall'1 settembre 2021, poi 8,1% dall'1 settembre 2022. (ANSA).