Spezia vivo per 30', dopo il vantaggio del Monza si spegne

(ANSA) - GENOVA, 09 OTT - Lo Spezia conferma tutta la sua fragilità lontana dallo stadio amico. A Monza a rriva l'ennesima sconfitta in trasferta e, aspetto ancora più negativo, continua la sterilità in attacco. La squadra di Gotti è stata in partita, anche senza creare pericoli agli avversari, per i primi 30 minuti. Poi, subito il primo svantaggio (31' pt Carlos), è sparita, senza dare mai impressione di avere le forze e le idee per riprendersi. Così la squadra di Palladino ne approfitta e trova anche il secondo gol (18' st Marì). Per il giovane neotecnico brianzolo si tratta della terza vittoria consecutiva, ruolino che permette alla squadra di Berlusconi e Galliani di togliersi dalle parti basse della classifica.

Lo Spezia non è mai stato incisivo in attacco e neppure i cambi arrivati nella ripresa, Verde per Nikolaou, Maldini per Kovalenko, Ekdal per Agudelo, Amian per Holm, avvenuti tra il 14' e il 23' hanno cambiato l'inerzia della gara. Forse alla difesa a tre serve un centrocampo che garantisca una maggiore copertura perché quello attuale con i centrali Kovalenko, Bourabia e Agudelo e un esterno come Holm, oltre a Bastoni, garantisce piedi buoni ma certamente non una diga. Per la squadra di Gotti sono cinque le sconfitte in trasferta con 12 gol subiti e nessuno realizzato. E' vero che gli avversari sono stati Inter, Juve, Napoli, Lazio, ma con il Monza era lecito aspettarsi qualcosa in più. La sconfitta non pregiudica nulla, al momento, ma 8 punti in 9 gare dicono che bisogna riprendere a correre per restare tranquilli. Domenica al Picco arriva la Cremone e la squadra non può fallire. (ANSA).