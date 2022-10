Sanremo: brindisi Amadeus-Morandi, parte conto alla rovescia

(ANSA) - SANREMO, 09 OTT - "8 ottobre. Pronti per Sanremo…".

Con queste parole, pubblicate sul proprio profilo Facebook, il co-conduttore della prossima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo, Gianni Morandi, fa partire ufficialmente il conto alla rovescia per la nuova avventura professione.

Morandi, che sarà al fianco di Amadeus all'Ariston dal 7 all'11 febbraio, pubblica la foto con Amadeus, durante un brindisi. Il post ha già conquistato oltre 19 mila like e circa 2200 commenti. (ANSA).