Cade container su trattore, operaio ferito dal sobbalzo

(ANSA) - LA SPEZIA, 09 OTT - Un portuale è rimasto ferito questa mattina mentre lavorava al terminal Lsct del porto della Spezia. Il lavoratore era alla guida di un trattore portuale e l'incidente è avvenuto durante il caricamento di un container che è caduto da diversi metri di altezza colpendo la ralla del mezzo pesante su cui doveva essere appoggiato. L'operaio ha subito un trauma da sobbalzo riportando varie contusioni.

L'uomo, che è sempre rimasto cosciente è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e da personale del 118 che lo ha accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale spezzino per controlli.

Sull'episodio è intervenuta la Uil (l'operaio ferito è un suo iscritto) chiedendo un incontro urgente all'azienda per approfondire la dinamica di un'operazione che coinvolge lavoratori di più aziende. "Occorre immediatamente approfondire i rischi da interferenze - spiega Marco Furletti, segretario regionale Uil Liguria con delega al territorio spezzino - E' evidente che occuparsi di sicurezza è un impegno sempre più gravoso sul quale investire ogni giorno: occorre un'implementazione dei processi formativi in generale nelle aziende che devono sentire forte l'impegno nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che impiegano. Nel caso specifico bisogna indagare sull'origine del problema che può essere meccanico come elettrico" (ANSA).