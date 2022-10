In più di cento al miglio blu di Portofino, vince tredicenne

(ANSA) - GENOVA, 08 OTT - Milena Guazzi e Lorenzo Rocchio il più giovane iscritto con 13 anni, entrambi nella categoria agonisti, si sono aggiudicati l'ottava edizione del 'Miglio Blu di Portofino', gara di nuoto in acque libere che si è svolta nell'area marina protetta di Portofino.

La manifestazione, dopo due anni di stop per la pandemia, ha visto al via 109 concorrenti, 82 uomini e 27 donne, arrivati da sette regioni italiani e di quattro nazionalità differenti, Danimarca, Svizzera, Russia e Italia.

"Dopo due anni consecutivi di stop forzato, è tornato il Miglio Blu, uno degli appuntamenti che rientrano nel circuito "6 Santa Super Sport". Un evento che ora è stato destagionalizzato, andando in scena ad inizio autunno e questo può senz'altro contribuire a portare a Santa Margherita Ligure ancora più gente anche a fine stagione". Ha dichiarato Patrizia Marchesini, assessore con delega allo sport del comune di S. Margherita Ligure. (ANSA).