Energia: meno ore di illuminazione pubblica alla Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 08 OTT - Luci cittadine accese un'ora dopo il tramonto e spente un'ora prima dell'alba. Il Comune della Spezia ha deciso di 'tagliare' unpo' di illuminazione pubblica per cercare di contenere i costi del caro bolletta dell'energia elettrica. Lo comunica il sindaco Pierluigi Peracchini. "Visto il continuo aumento del costo energetico e a seguito del decreto del ministero sulla transizione energetica e in vista dei nuovi decreti, stiamo predisponendo un piano cittadino di contenimento dei costi sull'illuminazione pubblica.

Come primo provvedimento dai prossimi giorni abbiamo deciso di accendere le luci cittadine un'ora dopo il tramonto e spegnerle un'ora prima dell'alba, tenere spente le luci in notturna del parco del 2 Giugno, del Parco delle Mura, del Parco della Rimembranza e del Parco della Maggiolina. Le palme sulla passeggiata Morin, invece, rimarranno accese solo il venerdì e il sabato. È chiaramente una prima scelta temporanea ma dobbiamo dare da una parte un segnale forte di risparmio senza spegnere la città, dando speranza e vivibilità". (ANSA).