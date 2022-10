Covid: in Liguria più positivi e ricoverati

(ANSA) - GENOVA, 08 OTT - Continuano a crescere, in Liguria, i positivi al covid e i ricoverati a causa del virus, ma gli ospedalizzati sono il numero identico a quello di un mese fa.

Oggi sono 158 (6 in terapia intensiva, ieri erano 7), sette in più. E 158 erano l'8 settembre, I positivi sono 13462, 311 in più di ieri, e un mese fa erano 9249, a dimostrazione che il virus continua a circolare ma evidentemente gli effetti del vaccino limitano le conseguenze della malattia. I nuovi casi sono 1130 a fronte di 5627 tamponi, 823 molecolari e 4804 test antigenici. Il tasso di positività è schizzato al 20%, come a livello nazionale. I guariti sono 817. I nuovi contagi sono 465 nell'area di Genova, 220 nel Savonese, 155 nell'Spezzino e nell'Imperiese, 135 nel Tigullio. In isolamento domiciliare ci sono 8619 persone, 415 più di ieri. Un mese fa erano 4879. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1248 dosi di vaccino.

(ANSA).