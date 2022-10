Ancora cadute di calcinacci dalla Sopraelevata a Genova

(ANSA) - GENOVA, 08 OTT - Ancora una caduta di calcinacci dalla Sopraelevata, nella zona di via al varco Quadrio. E' avvenuto questa mattina e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Solo quattro giorni fa era stata chiusa l'uscita di via di Francia per alcune ore a causa della la caduta di materiale ferroso (un pluviale) e calcinacci. Un anno fa, invece, sì era staccato un grosso cavo per il forte vento che aveva ferito lievemente tre persone e danneggiato alcune auto. (ANSA).